Serie A, Sampdoria-Udinese 0-1: fuori Deulofeu per infortunio dopo 13 minuti

Termina il primo anticipo della domenica di Serie A. L'Udinese riesce a portare a casa tre punti grazie al gol di Ehzibue all'88 portandosi momentaneamente al settimo posto con 28 punti in classifica. Brutto rientro per Gerard Deulofeu, nome caldo in casa Roma nelle ultime ore. Lo spagnolo, rientrato oggi dopo 2 mesi di stop è subentrato al 77' al posto di Beto. L'attaccante classe 94 è stato prontamente sostituito al 90' minuto a causa di un colpo al ginocchio sinistro, lasciando il campo in lacrime. Si teme la rottura del crociato.





90’ | CAMBI NEI REPARTI OFFENSIVI

Quagliarella entra nella Sampdoria al posto di Lammers, mentre Nestorovski subentra a Deulofeu, già costretto ad abbandonare il campo#SampUdinese 0-0



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 22, 2023