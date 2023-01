Mou a caccia della zona Champions: Deulofeu o Ziyech per il dopo Zaniolo

Dimenticare Zaniolo e focalizzare pensieri e forze solo sullo Spezia. Almeno per oggi il mercato e il futuro del 22 giallorosso dovrà essere argomento marginale. Poi da lunedì inizierà probabilmente la settimana decisiva del mercato della Roma. Ma la partita di oggi alle 18:00 contro lo Spezia è una tappa fondamentale del cammino giallorosso. A Trigoria ne sono tutti consapevoli, a partire da José Mourinho. L'attaccante ieri si è allenato regolarmente con il gruppo, salvo poi salutare la truppa e tornare a casa, come richiesto venerdì all'allenatore.

Per Zaniolo le proposte sul tavolo rimangono le stesse, con il Tottenham in prima fila che lo chiede in prestito con obbligo di riscatto. Un'offerta messa in standby dalla Roma. II Brighton osserva la situazione. Il Milan resta alla finestra, consapevole della preferenza del giocatore e aspetta gli ultimi giorni di mercato per uscire allo scoperto.

Intanto Tiago Pinto lavora sotto traccia alla sua sostituzione. Al general manager giallorosso piace Deulofeu ma sogna Ziyech. Il Chelsea lo ha messo sul mercato da tempo ed è disposto a cederlo a prezzo di saldo. Il Decreto Crescita aiuterebbe a pagare il lauto ingaggio percepito dal marocchino. La pista è tracciata, manca solo l'acquirente giusto per Nicolò Zaniolo.

In attesa di novità dal mercato, la Roma è volata a La Spezia con il solo obiettivo della vittoria per continuare la scalata verso le prime 4 posizioni in classifica. La penalizzazione della Juventus ha eliminato, almeno temporaneamente, una diretta concorrente, che stasera proverà comunque a fermare l'Atalanta. In più la sfida di martedì tra Lazio e Milan potrebbe trasformarsi in un altro assist per i giallorossi.

Mourinho conferma la stessa formazione vista domenica scorsa contro la Fiorentina. Nessuna ansia da cartellino, nonostante la sfida al Napoli il 29. Torna Ibanez dal 1' dopo la squalifica, accanto a lui i due diffidati Smalling e Mancini. A destra confermato Celik (anche lui diffidato), con Zalewski dalla parte opposta. A centrocampo c'è Cristante (diffidato) con Tahirovic, preferito a Bove. A completare il terzetto centrale ci sarà Pellegrini che stringerà i denti dopo il fastidio alla coscia. In attacco confermatissima la coppia Dybala-Abraham.

(La Repubblica)