Roma-Fiorentina: esordio per Solbakken (FOTO)

Nei minuti finali di Roma-Fiorentina, partita conclusasi con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa, i tifosi giallorossi hanno potuto ammirare le prime giocate di Ola Solbakken, arrivato in questa sessione di calciomercato. Il norvegese, trasferitosi nella Capitale a parametro zero, ha fatto il suo esordio in maglia giallorossa subentrando all'88' al posto di uno strepitoso Tammy Abraham, autore di due assist.