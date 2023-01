In uno Stadio Olimpico sold out sta andando in scena la delicatissima sfida tra Roma e Fiorentina, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Tra gli spettatori presenti allo stadio vi è anche un ospite speciale, il presidente giallorosso Dan Friedkin. Il numero uno del club si è intrattenuto con numerosi tifosi e ha scattato svariati selfie prima di accedere in tribuna.

(ilmessaggero.it)

VAI AL VIDEO