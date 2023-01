Roma-Bologna: in panchina anche il 2004 Majchrzak

Prima convocazione per il classe 2004 Jordan Majchrzak: in occasione di Roma-Bologna, prima sfida del 2023 per i giallorossi, il giovane attaccante polacco si accomoda in panchina. Majchrzak, arrivato in giallorosso lo scorso settembre, si è allenato negli ultimi giorni con la prima squadra mettendosi anche in luce con una doppietta nel test disputato il 30 dicembre a Trigoria contro la Primavera.