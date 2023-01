Milan, operazione alla spalla destra per Ballo-Touré: out 4 settimane, salta la Roma

Fodé Ballo-Touré, difensore del Milan, è stato operato alla spalla destra in seguito alla lussazione subita nell'amichevole contro il PSV e dovrà rimanere ai box per circa 4 settimane. Il venticinquenne quindi non sarà a disposizione per la gara contro la Roma, in programma l'8 gennaio alle ore 20:45. Questo il report medico della società rossonera: "AC Milan comunica che nella giornata odierna il difensore Fodè Ballo-Touré è stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion claveare della spalla destra presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. L'operazione, che è stata eseguita dal dottor Pozzoni e dalla sua equipe del CTS, alla presenza del medico della Prima Squadra Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. I tempi di ritorno alla piena attività sono stimati in 4 settimane".

