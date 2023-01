Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, mercoledì 4 gennaio riprende il campionato dalla 16a giornata. Il Milan affronterà la Salernitana mercoledì e nel turno successivo, domenica sera, la Roma, ma Stefano Pioli perde due giocatori per infortunio: Ante Rebic salterà la ripresa per una lesione all'adduttore; out anche Ballo-Touré che ha riportato una lussazione alla spalla e si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE