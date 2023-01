Milan: attivazione muscolare, esercitazioni atletiche e tattiche a due giorni dalla Roma

Il Milan è al lavoro per preparare la gara contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45. Come i giallorossi, anche i rossoneri si sono allenati quest'oggi e hanno alternato attivazione muscolare ed esercitazioni atletiche e tattiche. Ecco il report dell'allenamento: "Epifania a Milanello per i rossoneri, che si sono allenati in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Roma domenica, 8 gennaio, a San Siro alle ore 20.45.

Dopo l'attivazione muscolare in palestra, la squadra è uscita sul campo dove ha iniziato il lavoro con una serie di esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità ed eseguite con l'ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha diretto la fase tattica della sessione odierna che si è chiusa con una serie di allunghi sul lato lungo del campo.

Il programma di sabato prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.15 conferenza stampa del Mister".

(acmilan.com)

VAI AL REPORT DELL'ALLENAMENTO