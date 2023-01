FOTO e VIDEO - Fiumicino, Roma in partenza per Milano: presenti Belotti, Camara, Solbakken e Majchrzak. Assente Karsdorp

DA FIUMICINO LR24 - La Roma è arrivata a Fiumicino per dirigersi verso Milano, dove domani alle 20:45 affronterà a San Siro il Milan, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Tra i calciatori presenti, figurano Mady Camara (che ieri ha accusato un problema alla caviglia), Benjamin Tahirovic, il classe 2004 Jordan Majchrzak, Andrea Belotti e Ola Solbakken (entrambi non convocati con il Bologna a causa delle condizioni fisiche non perfette). Ancora escluso invece Rick Karsdorp, rimasto in tribuna anche per Roma-Bologna. Nicolò Zaniolo si è intrattenuto con alcuni tifosi prima dell'ingresso al gate e ha firmato degli autografi.

