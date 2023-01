Dybala implacabile da fuori area: solo Messi ha realizzato più gol di lui dalla distanza nei top 5 campionati europei a partire da febbraio 2015

Paulo Dybala ha sbloccato il match tra Roma e Fiorentina al minuto 40 con un gran tiro da fuori. L'attaccante argentino non è nuovo a questo tipo di conclusioni, infatti secondo quanto riportato dal sito specializzato in statistiche, a partire dal suo primo gol da fuori area in Serie A (febbraio 2015), solo Lionel Messi (55) ha segnato più reti dalla distanza della 'Joya' (a quota 28) nei top 5 campionati europei.

