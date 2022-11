Torino, Juric: "Esclusi infortuni gravi per Pellegri, vediamo se può allenarsi nel pomeriggio"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 20:45. Il tecnico dei granata si è soffermato anche sulle condizioni di Pietro Pellegri, out contro il Bologna per infortunio, e di Antonio Sanabria: "Tonny ha cominciato, a gara in corso può essere utili. Per Pellegri esclusi infortuni gravi, in mattinata vediamo se può allenarsi nel pomeriggio. Non credo di mettere Sanabria dall'inizio". Il Torino affronterà la Roma domenica 13 novembre alle ore 15 nell'ultimo match prima della sosta per il Mondiale.