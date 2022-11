Torino: Sanabria parzialmente in gruppo, per Pellegri esclusi interessi legamentosi dopo l'infortunio alla caviglia

Buone notizie in casa Torino, che domenica alle 15 affronterà la Roma nell'ultimo turno di campionato prima della sosta per il Mondiale. Nell'allenamento odierno in vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria, infatti, si è rivisto in gruppo Tonny Sanabria, che ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni.

Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Pietro Pellegri dopo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella sfida contro il Bologna, invece, hanno escluso interessamenti legamentosi. Domani lo staff medico del Torino farà nuove valutazioni in base alla sintomatologia e all’evoluzione dell’infortunio.

(torinofc.it)

