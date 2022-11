Roma-Lazio: presente Dybala allo Stadio Olimpico

Ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, questa volta in occasione dell'attesissimo Derby della Capitale tra Roma e Lazio. Sono ben 63057 gli spettatori presenti e tra questi vi è anche Paulo Dybala. L'attaccante argentino è ancora indisponibile a causa della lesione al retto femorale sinistro subita in occasione della gara contro il Lecce e ha deciso di sostenere i suoi compagni dalla tribuna.