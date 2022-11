ROMA-LAZIO: le formazioni UFFICIALI. Zalewski e Camara dal 1' (FOTO E VIDEO)

È il giorno del Derby della Capitale e la Roma, dopo il passaggio del turno in Europa League, va alla ricerca della seconda vittoria di fila in campionato e sopratutto del sorpasso al terzo posto sull'Atalanta. Contro la Lazio Josè Mourinho si affiderà ancora a Rui Patricio tra i pali, con la classica linea a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp, dall'altra parte El Shaarawy con la coppia Camara-Cristante in mezzo al campo. Pellegrini e Zaniolo agiranno alle spalle di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Matic, Bove, EL Shaarawy, Volpato, Belotti, Shomudorov

All.: Mourinho

LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

A disp: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, S. Radu, Hysaj, Kamenovic, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri.

All.: Sarri

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli-Peretti. IV Uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.

PREPARTITA

16:37 - Il pullman della squadra è arrivato allo Stadio Olimpico tra il delirio dei tantissimi tifosi giallorossi ad attenderli.

16:29 - Sono migliaia i tifosi radunati all'altezza del Ponte della Musica in attesa del passaggio del pullman della Roma.

?? Migliaglia di tifosi in attesa del pullman della squadra all'altezza del Ponte della Musica#derby #asroma ??? pic.twitter.com/GNFXEewRN9 — laroma24.it (@LAROMA24) November 6, 2022

15:40 - Aperti i cancelli dello Stadio Olimpico, oltre che il Roma Store e La Magica Land

15:20 - A 10 minuti dall'aperura dei cancelli, ci sono già cospicue code.