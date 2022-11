Bologna, Thiago Motta: "Spero di vivere sempre le partite come Mourinho"

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha risposto a una domanda dei giornalisti chiamando in causa anche il tecnico della Roma, José Mourinho, e il suo modo di vivere le partite.

Lei ha una sua impronta di gioco?

"No, sto crescendo anch'io, mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, ad esempio per come vivono la partita ancora adesso Mourinho e Spalletti, dopo tutto quello che hanno fatto vivono ancora il match in un modo straordinario, splendido per noi allenatori più giovani che li osserviamo. Vorrei e mi auguro arrivare ad una età in cui avrò ancora la stessa passione come oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Questa è la base di tutto".