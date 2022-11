Belotti, maledizione rigori: 10 errori su 36 calciati in Serie A. Nessuno ne ha sbagliati di più dal suo primo penalty

Andrea Belotti si è reso protagonista in negativo di Roma-Torino. Grande ex della partita, il Gallo è entrato al minuto 70 al posto di uno spento Abraham e al 92' i giallorossi hanno avuto l'occasione per pareggiare il match grazie a un calcio di rigore guadagnato da Dybala. A sorpresa, però, dal dischetto si è presentato Belotti, il quale ha colpito il palo esterno. Il centravanti ha sbagliato il decimo rigore (quarta volta in cui ha colpito un legno) su 36 calciati, ovvero il 27,8%. Nessuno ne ha sbagliati più di lui dal suo primo rigore tirato in Serie A (Palermo-Fiorentina, stagione 14-15). Nel postpartita ai microfoni di DAZN José Mourinho ha rivelato come non fosse lui il rigorista designato.

