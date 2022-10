Serie A, Atalanta-Sassuolo 2-1: Pasalic e Lookman riportano momentaneamente la Dea in vetta

Il sabato di Serie A è terminato con l'interessante match tra Atalanta e Sassuolo. La partita è stata viva fino all'ultimo secondo, ma a spuntarla sono stati gli uomini di Gasperini, i quali si sono imposti per 2-1. A passare in vantaggio, però, sono stati i neroverdi con il gran gol di Kyriakopoulos al minuto 41. Poco prima della fine del primo tempo è arrivato il pareggio della Dea con Pasalic e, dopo neanche 60 secondi dall'inizio della seconda frazione, è arrivato il raddoppio dei bergamaschi con il solito Lookman, il quale ha siglato la rete del definitivo 2-1. Con questo successo l'Atalanta è volata momentaneamente al primo posto in classifica con 24 punti (+1 dal Napoli, che però ha una partita in meno), mentre il Sassuolo rimane in nona posizione con 12 punti.