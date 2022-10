ROMA-LECCE: le formazioni UFFICIALI. Torna Pellegrini, Viña e Belotti dal 1'. Riscaldamento in corsa (FOTO e VIDEO)

Per dimenticare il ko europeo per mano del Betis e non perdere terreno in classifica. Dopo la sconfitta casalinga con gli spagnoli in Europa League, la Roma ospita in un Olimpico sold out il Lecce nella nona giornata di campionato. José Mourinho conferma il terzetto difensivo, ritrova capitan Pellegrini e lo sceglie in mezzo al campo con Cristante. Senza l'infortunato Celik è Zalewski ad occupare la corsia destra, mentre a sinistra riposa Spinazzola per far spazio a Viña. Davanti Dybala e Zaniolo supportano Belotti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña; Dybala, Zaniolo; Belotti.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Keramitsis, Spinazzola, Missori, Tripi, Matic, Camara, Bove, El Shaarawy, Volpato, Shomurodov, Abraham.

All.: Mourinho.

LECCE: Falcone: Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza.

A disp.: Bleve, Brancolini, Cetin, Dermaku, Gallo, Tuia, Pongracic, Blin, Helgason, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Voelkerling.

All.: Baroni.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Alassio - Mokhtar. IV uomo: Minelli. VAR: Banti. AVAR: Abbattista.

PREPARTITA

20.10 - La Roma entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita.

20.05 - Il Lecce annuncia l'11 ufficiale:

19.45 - La Roma comunica le scelte di Mourinho:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLecce ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma

19.30 - La Roma arriva all'Olimpico.