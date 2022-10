Roma-Lecce, i convocati di Baroni: out Bistrovic (FOTO)

Dopo la sconfitta con il Betis in Europa League, la Roma ospita domani sera allo Stadio Olimpico il Lecce nella sfida valida per la nona giornata di campionato. Il tecnico del club salentino, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati dopo aver parlato in conferenza stampa: l'unico indisponibile è Bistrovic, che non prenderà parte alla trasferta nella capitale.

L'elenco dei convocati: Bleve, Brancolini, Falcone, Baschirotto, Cetin, Dermaku, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling.