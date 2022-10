Napoli, rifinitura in vista della Roma: lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazioni su calci piazzati

La sfida tra Roma e Napoli si avvicina. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico in un match di grandissima importanza per la classifica: i partenopei si trovano al primo posto, mentre i giallorossi sono quarti, a -4 dagli azzurri. Come si legge dal sito ufficiale del Napoli, nel pomeriggio odierno gli uomini di Luciano Spalletti hanno svolto l'allenamento di rifinitura: "Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra ha svolto seduta pomeridiana iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con sessioni di esercitazioni su calci piazzati. Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra".

Rrahmani, Anguissa e Sirigu non sono stati convocati per Roma-Napoli.

(sscnapoli.it)

VAI AL REPORT DELL'ALLENAMENTO