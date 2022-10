Roma-Napoli, i convocati di Spalletti: out Anguissa (FOTO)

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e l'allenatore Luciano Spalletti ha diramato alla vigilia della partita la lista dei convocati: come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, è stato escluso Zambo Anguissa, ancora non al top della forma fisica dopo l'infortunio rimediato contro l'Ajax.