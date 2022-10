INTER-ROMA: le probabili formazioni. Dubbio Dybala dal 1', Zalewski spostato a destra

Da San Siro riparte il cammino della Roma in campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti dell'Inter, reduce come la Roma da una sconfitta prima della pausa e priva di Lukaku e Brozovic. José Mourinho, che non guiderà la squadra dalla panchina poiché squalificato, conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling ed Ibañez, e sulla corsia destra opta per Zalewski, favorito su Celik. In mezzo al campo Pellegrini arretra al fianco di Cristante, mentre davanti il tecnico ritrova Dybala, out nell'ultima gara contro l'Atalanta per un problema al flessore sinistro, con Zaniolo alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

A disp.: Onana, De Vrij, Bellanova, D'Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Mkhitaryan, Correa, Carboni.

All.: Inzaghi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.

A disp.: Svilar, Kumbulla, Viña, Celik, Matic, Camara, Bove, Tripi, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

All.: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Massa. Assistenti: Passeri - Costanzo. IV uomo: Ghersini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Longo.