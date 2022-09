Ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna

Dopo l'esonero di Mihajlovic, l'annuncio di Fenucci in conferenza stampa e la presenza in tribuna durante Bologna-Fiorentina, vinta dai felsinei per 2-1, arriva l'annuncio ufficiale di Thiago Motta come nuovo allenatore dei rossoblu. Nella scorsa stagione allo Spezia, e prima ancora al Genoa, Thiago Motta è alla terza esperienza da allenatore in Serie A dopo averci giocato per diversi anni.