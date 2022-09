Roma-Atalanta, la moviola: contatto in area bergamasca tra Okoli e Zaniolo, Chiffi fischia fallo in favore degli ospiti. Espulso Mourinho per proteste

Nella settima giornata di Serie A la Roma ospita allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Gasperini. Questi i principali episodi del match arbitrato dal direttore di gara Chiffi.

94' - Ammonito Malinovskyi

86' - Fallo tattico di Koopmeiners: ammonito

80' - Quinto ammonito dell'Atalanta: giallo per De Roon

76' - Demiral aggancia Belotti: giallo per il centrale dell'Atalanta

55' - Zaniolo cade in area dell'Atalanta dopo un contatto con Okoli. Entrambi si strattonano, ma l'arbitro assegna punizione in favore dei bergamaschi. Le proteste dei giallorossi sono accesissime e, Mourinho, furibondo, entra in campo e viene espulso. Ammonito, invece, Hateboer.

47' - Toloi stende Zaniolo: giallo per il difensore brasiliano

23' - Primo giallo del match: ammonito Hateboer