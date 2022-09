Roma-Atalanta: Mourinho furioso con Hateboer dopo il contatto in area tra Okoli e Zaniolo. L'arbitro Chiffi espelle l'allenatore giallorosso

Animi caldissimi durante Roma-Atalanta. Al minuto 54' Zaniolo cade in area dopo un contatto con Okoli, ma l'arbitro Chiffi fischia fallo in favore dei nerazzurri. La panchina giallorossa scatta in piedi e protesta veemente. Mourinho, tra i più scatenati, viene espulso. Secondo quanto annunciato dalla piattaforma streaming, l'allenatore portoghese si aspettava il calcio di rigore per i suoi, ma ciò che ha fatto scattare la sua ira è stato il comportamento di Hateboer: l'Atalanta batte velocemente e l'esterno olandese parte in velocità. Mourinho esplode ed entra in campo per richiamare il giocatore della Dea, il quale ha provocato il tecnico. Ecco il motivo dell'espulsione, che non gli permetterà di essere in panchina contro l'Inter.

(DAZN)

Al minuto 87 la Roma sciupa una clamorosa occasione con Shomurodov, che spreca di testa da due passi. Mourinho, stizzito e sconfortato, rientra negli spogliatoi.