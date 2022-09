Dopo la sconfitta per mano dell'Atalanta allo Stadio Olimpico che passa di misura grazie alla rete di Scalvini, solo José Mourinho - espulso nel corso della sfida - ha parlato ai microfoni dei cronisti nel post-partita. Secondo le informazioni della piattaforma sportiva, c'è nervosismo in casa Roma e nessun altro tesserato giallorosso interverrà nel post per scelta della società.

(Dazn)