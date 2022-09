Roma-Atalanta, MOURINHO: "Partita dura. Infortuni? Non vale la pena piangere"

Va in scena alle 18.00 allo Stadio Olimpico Roma-Atalanta, sfida valida per la 7a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Come sta la squadra?

"Il meglio possibile, abbiamo anche avuto la fortuna di giocare contro l'HJK Helsinki tanto tempo contro 10 uomini, dà meno corsa, pressing e intensità. Qualcuno ha giocato 90', altri meno, Abraham e Celik praticamente nulla. Con l'Atalanta è sempre dura, sono bravi a fare il loro gioco e mettono sempre in difficoltà gli avversari".

Con l'infortunio Karsdorp ora si fa dura a livello di rosa.

"È dura però è calcio, con il mercato chiuso non vale la pena piangere. Abbiamo recuperato Zalewski che può anche giocare a destra. La stagione è fatta di questi piccoli problemi, la situazione drammatica è quella di Wijnaldim. Rick tra due mesi massimo tornerà".

Zaniolo dal 1' è utile per la profondità?

"Vediamo, Nico se sta bene è un giocatore fatto per iniziare le partite, è diverso dagli altri. Per giocare contro l'Atalanta è importante anche provocare squilibri, vediamo se va bene".