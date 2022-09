FOTO - Roma-Atalanta 0-1

Allo Stadio Olimpico la Roma cade contro l'Atalanta nella 7a giornata di campionato: lo 0-1 per i nerazzurri è firmato dalla rete di Scalvini al 35'. Tante occasioni sprecate per la Roma - da Abraham fino a Shomurodov - che non riesce a recuperare la gara. Da segnalare anche l'espulsione di José Mourinho dopo il contatto in area di rigore nerazzurra tra Zaniolo e Okoli. Gli scatti del match: