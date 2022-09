Empoli-Roma: le informazioni per i tifosi giallorossi

Domani alle 20:45 la Roma tornerà in campo e lo farà sfidando l'Empoli allo Stadio Carlo Castellani. Saranno molti i tifosi giallorossi che sosterranno la squadra in trasferta, tanto da aver esaurito i tagliandi in Curva Sud. La società toscana ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato, nel quale sono elencate alcune informazioni che i romanisti devono seguire. Il contenuto della nota: "Empoli Football Club informa che, in occasione della sfida Roma-Empoli in programma lunedì 12 settembre alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani, i tifosi giallorossi (he raggiungeranno lo stadio Castellani sia con autovetture che con Bus o mini van) dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli (Centro) nei pressi del centro commerciale Coop. Una volta usciti, i tifosi dovranno prendere la SS67 (in quel tratto denominata Via Livornese) proseguire a diritto alla prima rotatoria (quella del Centro Commerciale COOP), continuare su Via Livornese fino alla seconda rotatoria (quella con l’intersezione con Via Sanzio), proseguire a diritto sempre su Via Livornese fino alla terza rotatoria (quella con l’intersezione con Via Alamanni) dove dovranno svoltare a destra rimanendo su via Livornese per poi proseguire a diritto continuando su Via della Repubblica, Viale Giotto, Lungarno Dante Alighieri giungendo alla rotatoria del ponte De Gasperi dove dovranno proseguire a diritto su Viale Petrarca fino alla rotatoria dell’intersezione con Via Bisarnella dove potranno svoltare a sinistra o a destra per usufruire dei parcheggi a loro destinati

Si comunica quindi che il parcheggio dedicato ai tifosi romanisti è situato nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nei parcheggi di fronte alla società di vigilanza privata, di fronte all’autoscuola e al parco Mariambini.

Si ricorda inoltre che la vendita dei tagliandi per i settori ospiti terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 11 settembre (il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Sud) ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso".

(empolifc.com)

