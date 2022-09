Empoli-Roma: Curva Sud esaurita, per i romanisti ancora disponibile la Tribuna Laterale Sud

Dopo Udinese e Ludogorets, la Roma è attesa da un'altra trasferta: lunedì sera in campionato i giallorossi sono ospiti dell'Empoli nella sesta giornata di Serie A. E, come di consueto, non mancherà il sostegno dei romanisti: come fa sapere l'Empoli, infatti, è sold out la Curva Sud, uno dei due settori riservati ai giallorossi. Sono ancora disponibili i tagliandi di Tribuna Laterale Sud. Il comunicato dell'Empoli:

"Empoli Football Club informa che i tagliandi del settore Curva Sud per la gara Empoli-Roma, valida per la sesta giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 12 settembre alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, sono esauriti. Per i tifosi ospiti restano disponibili i tagliandi di Tribuna Laterale Sud al prezzo di € 45,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). Si ricorda che la vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 11 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso [...]"

(empolifc.com)

