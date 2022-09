Empoli, lesione di basso grado al retto femorale sinistro per Destro: salta la Roma

Brutte notizie per Paolo Zanetti. L'allenatore dell'Empoli, infatti, dovrà fare a meno di Mattia Destro per le prossime partite a causa di un infortunio. Questo il report medico: "Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati sul calciatore Mattia Destro hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Il centravanti salterà la sfida contro la Roma (club in cui ha militato), in programma lunedì 12 settembre alle ore 20:45.

(empolifc.com)

VAI AL REPORT UFFICIALE