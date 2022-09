La seconda avventura di Sinisa Mihajlovic al Bologna è terminata. Dopo aver diretto la squadra dal novembre del 2008 all'aprile del 2009, il tecnico serbo è tornato in rossoblù nel gennaio del 2019 e ha collezionato 130 panchine in questo periodo di tempo. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano, la società non ha gradito i pessimi risultati ottenuti in campionato (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e ha deciso di esonerare il cinquantatreenne.

