SALERNITANA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Cristante e Spinazzola titolari. Dybala dal 1' con Zaniolo e Abraham. Squadra allo stadio (VIDEO)

Il cammino della Roma in campionato inizia in casa della Salernitana: i giallorossi, reduci dal 6° posto della scorsa stagione e dalla vittoria in Conference League, sfidano la squadra di Davide Nicola nella prima giornata di Serie A in scena allo Stadio Arechi alle 20,45. José Mourinho riparte dal 3-4-2-1 e si affida al terzetto difensivo collaudato composto da Mancini, Smalling e Ibañez a protezione di Rui Patricio. In mezzo al campo arretra capitan Pellegrini al fianco di uno dei nuovi acquisti, Matic, mentre sulle corsie spazio a Karsdorp e Zalewski, favorito su Spinazzola. In attacco Dybala e Zaniolo supportano Abraham. Partono inizialmente dalla panchina gli altri innesti del mercato estivo, Svilar, Celik e Wijnaldum.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA: Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Kastanos, Coulibaly L., Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Ribery.

A disp.: Micai, Sorrentino, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli, Bradaric, Capezzi, Iervolino, Kechrida, Radovanovic, Bonazzoli, Kristoffersen, Valencia.

All.: Nicola.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Viña, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Cecconi - Bercigli. IV uomo: Baroni. VAR: Aureliano. AVAR: Vivenzi.

PREPARTITA

19.27 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

19.20 - La Roma arriva allo Stadio Arechi: