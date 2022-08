ROMA-MONZA: le formazioni ufficiali. Spazio a Kumbulla in difesa, Celik e Zalewski sulle fasce. Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham (FOTO e VIDEO)

Tornare a vincere: questo è l’obiettivo odierno della Roma. Alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno il Monza nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Teatro della partita sarà lo Stadio Olimpico, ancora una volta sold out. Per provare a scardinare la difesa di Stroppa, Mourinho si affiderà a Dybala e Pellegrini, che agiranno alle spalle di Abraham. Sulle corsie laterale spazio a Zalewksi e Celik (esordio dal 1’), mentre a centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante. In difesa riposa Smalling; ci saranno Kumbulla, Ibanez e Mancini a protezione di Rui Patricio. Presente in panchina il “Gallo” Belotti, mentre in tribuna ci sarà Camara, l’ultimo nuovo acquisto della Roma e atterrato oggi nella Capitale. La Roma si trova al sesto posto in classifica, ma ha gli stessi punti (7) del Napoli attualmente primo. Il Monza è in ultima posizione con 0 punti in 3 gare.

embedgallry_835705

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.:

All.: Mourinho

MONZA: Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

A disp.:

All.: Stroppa

PREPARTITA

19:43 - La Roma comunica la formazione scelta da Mourinho. Esordio per Celik dal primo minuto

? | ? The line-up tonight - which includes a first start in Roma colours for @mzekicelik17! ?

#ASRoma #RomaMonza pic.twitter.com/KNATxFoRpP — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2022

19:30 - I calciatori della Roma sono allo Stadio Olimpico

19:24 - Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, anticipa l'11 titolare scelto da Mourinho per la sfida contro il Monza

19:10 - Arriva allo Stadio Olimpico il pullman della squadra giallorossa

18:53 - È ancora tutto piuttosto tranquillo in zona Ponte della Musica: i tifosi stanno aspettando il passaggio del pullman giallorosso

18:48 - Ecco la situazione all'esterno dello Stadio Olimpico a circa due ore dall'inizio del match