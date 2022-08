Fiumicino: squadra in partenza per Torino. Foto e autografi per Dybala ed Abraham (FOTO e VIDEO)

Dopo la seduta di rifinitura e la conferenza stampa di José Mourinho, la Roma parte dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Torino: domani alle 18.30 andrà in scena il big match con la Juventus valido per la terza giornata di campionato. Paulo Dybala, grande ex della sfida, e Tammy Abraham si sono anche intrattenuti con i pochi tifosi presenti e hanno scattato con loro delle foto, oltre ad aver firmato autografi.