Cremonese, Alvini: "Felix deve maturare. Speriamo diventi un patrimonio della società"

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, match in programma domani alle ore 20:45 e valido per la quarta giornata di Serie A. L'allenatore dei grigiorossi ha espresso anche il suo pensiero su Felix, attaccante ghanese che oggi ha salutato sui social la Roma. Questo il suo pensiero: "È un giovane che si mette a disposizione e ha bisogno di un percorso di maturazione, queste sono le aspettative. Lo cresceremo e aiuteremo a migliorarsi, sicuramente è un giocatore gradito e speriamo diventi patrimonio della società. Sul mercato sento dire a tutti che essendo aperto complica la gestione, ma in questo momento è così quindi io penso solo a lavorare sul campo".