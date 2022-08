Twitter, il saluto di Felix alla Roma: "Un onore indossare questa maglia, grazie a Mourinho che ha cambiato la mia vita"

Felix Afena Gyan è pronto ad abbracciare ufficialmente la Cremonese, e sui suoi profili social ha voluto salutare la Roma: "Un grazie alla Roma, alla squadra e a tutto lo staff per la grande opportunità che mi è stata data e per il supporto fino all'ultimo e durante tutti questi anni. Provo un amore estremo per mister Mourinho, gli ultimi sette mesi con lui hanno cambiato la mia vita. Grazie per aver creduto in me. Grazie ai compagni e ai tifosi. Conserverò i fantastici momenti che abbiamo vissuto insieme. Grazie a mister Alberto De Rossi per il ruolo che ha avuto nella mia crescita. È stato un onore indossare questa maglia"