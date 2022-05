Fiumicino: Roma in partenza per Torino. Presenti Smalling, Zaniolo e Karsdorp (VIDEO)

Dopo l'allenamento di rifinitura svolto a Trigoria, la Roma è pronta a partire dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Torino. La squadra di Mourinho domani è attesa dall'ultimo turno di campionato in casa dei granata di Juric per cercare di agguantare un posto in Europa tramite il campionato, prima della finale di Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.

Presenti Smalling, Zaniolo e Karsdorp, nonostante le parole di ieri di Mourinho in conferenza stampa, mentre è assente l'infortunato Mkhitaryan, come fa sapere il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi.