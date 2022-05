VIDEO - Mourinho: "Punto tutto sul Torino. Smalling in dubbio per la finale, poche possibilità per Mkhitaryan"

Tutto sul Torino, prima della finale di Conference League contro il Feyenoord. Lo dice in conferenza stampa, in occasione del Media Day a Trigoria, José Mourinho: "Sono capace di pensare solo a venerdì e infatti non sono contento del fatto che sto qui a parlare con voi, un intero giorno dedicato alla finale di mercoledì. Non sono felice di fare un allenamento che non è stato allenamento, era una seduta aperta al pubblico, non potevo allenare la parte tattica, non potevo allenare assolutamente nulla, mi sono messo in panchina ad aspettare la fine. È stato un allenamento fake, per voi. Non sono contento di questo ma è una realtà. Il rischio esiste ed esistono diverse opinioni su come affrontare questa situazione. C'è gente che pensa che dovremmo dimenticare la partita di venerdì, far riposare tutti e concentrarci sulla finale, che per noi finire tra il sesto e l'ottavo posto, in Europa League o in Conference non cambia nulla. Ci saranno altri che pensano che il rischio di perdere la finale esista e bisogna puntare tutto sul Torino, ci saranno altri che penseranno di concentrarci al 50% su entrambe le partite. Se mi chiedete quale delle tre è la filosofia che mi piace di più, è puntare tutto su venerdì, per me è così. Il problema è che non devo essere il solo a pensare in questo modo: i giocatori devono pensare lo stesso, così come il mio staff".

"Non abbiamo nascosto alcun giocatore, non c'era nessun giocatore al 100% nascosto per farvi credere che non possono giocare. I giocatori che non c'erano oggi in campo non saranno disponibili per venerdì: Zaniolo, Karsdorp, Mkhitaryan e Smalling non sono disponibili per venerdì. Non è un momento facile, sarebbe stato più facile essere già qualificati in Europa ma siamo in questa situazione e dobbiamo accettarlo. Per come la vedo io, punto tutto su venerdì - il punto sugli assenti nell'allenamento odierno -. Mkhitaryan ha avuto quell'infortunio contro il Leicester: gli serve tempo, non ha fatto ancora un unico allenamento con la squadra. Nessuna possibilità per il Torino, poche per la finale. Zaniolo invece poche per venerdì, penso di più per mercoledì. Ma se le poche possibilità cambiano, penso di farlo giocare venerdì. Smalling è infortunato, c'è lo 0% di possibilità di vederlo in campo venerdì ed è in dubbio per la finale. Di questi quattro Karsdorp è quello che potrebbe recuperare, ma è ancora in dubbio".