Fiorentina-Roma: niente stop per Guida, sarà al VAR per Ascoli-Benevento

Stop per Banti, non per Guida. Nessun provvedimento da parte dell'AIA per il direttore di gara di Fiorentina-Roma dopo l'episodio del rigore inesistente concesso ai viola dopo 2' per un presunto fallo di Karsdorp su Nico Gonzalez.

Guida non tornerà in campo nel fine settimana ma sarà in ogni caso impegnato al VAR per Ascoli-Benevento, match dei playoff di Serie B in programma domani alle 20.45 (arbitra Manganiello). Confermata invece la notizia circolata ieri della sospensione di Banti, il cui nome non risulta nelle designazioni per i match di A e B del prossimo weekend.