Banti fermato ma la VAR resta un caos

Anche in questo turno di Serie A è stato dimostrato che tra gli arbitri c'è chi "abusa" del suo ruolo di Var e chi, invece, non lo digerisce. Termina in anticipo la stagione di Banti, colpevole a Firenze di aver mandato Guida al video per un fallo inesistente in Fiorentina-Roma. Fermato anche Marinelli, l'arbitro che in Venezia-Bologna ha "ignorato" l'aiuto del Var. Altre due punizioni dopo il disastro di Spezia-Lazio e quello di Torino-Inter, tanto per restare ai più clamorosi.

Segnali preoccupanti di una confusione che nelle menti dei direttori di gara è lontana dall'essere scacciata. Al punto che lo stesso Var viene messo in discussione nella sua utilità. Dubbi che devono far riflettere l'Aia (in grande difficoltà) su come "educare" i propri arbitri, facendo capire a chi sta davanti al video che devono aiutare chi sta in campo e non sostituirsi a loro. Soprattutto se chi dirige è un arbitro con poca personalità.

(Il Messaggero)