Fiorentina, Italiano: "Sprecato il primo match ball"

DAZN - Dopo la sconfitta in casa della Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva anche e soprattutto in ottica Europa: "Oggi c'è poco da dire, sono stati bravi gli avversari ad essere più veloci, svegli e attenti di noi. Forse liberi mentalmente hanno giocato una partita diversa. Era il primo match ball per noi e l'abbiamo sprecato, ne abbiamo un altro e cercheremo di prepararci bene. Abbiamo ancora la possibilità di fare qualcosa di importante, mi dispiace per oggi e per la gente che è venuta a vederci. Ci dobbiamo riprovare tra pochi giorni".