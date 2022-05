Serie A, ko Fiorentina: 4-1 della Sampdoria. Roma ancora a +1 sui viola

In chiusura oggi la penultima giornata di campionato con Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio, in scena questa sera: due partite che vedono spettatrice interessata la Roma in ottica volata europea.

La Fiorentina cade a "Marassi" con la Sampdoria che, salva, passa per 4-1: al 16' apre la rete di Ferrari, alla mezz'ora raddoppia Quagliarella. Nella ripresa Thorsby e Sabiri portano i blucerchiati sul 4-0, sul finale arriva la rete dal dischetto di Gonzalez. Con questo ko la Fiorentina resta a 59 punti, come l'Atalanta, a -1 dalla Roma sesta.