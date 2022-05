Fiorentina, Biraghi: "Fallito il primo match point per l'Europa, ma ora abbiamo il secondo"

DAZN - Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della piattaforma in seguito alla clamorosa sconfitta subita contro la Sampdoria per 4-1. Queste le sue dichiarazioni: "C'è poco da commentare. Abbiamo sbagliato, facciamo mea culpa e complimenti alla Sampdoria che ha giocata libera di testa facendo una grande partita al contrario nostro. Abbiamo fallito il primo match point, ora abbiamo il secondo".

Con che testa vi siete avvicinati a questa partita?

"Non è cambiato niente rispetto al solito. C'è poco da analizzare oggi o da piangere. Abbiamo sbagliato, arrivati all'ultima c'è solo da pensare alla prossima. Giochiamo in casa, dove siamo diversi. Non è il momento di pensare agli alti e bassi".

L'ultima partita il Franchi vi potrà dare una mano?

"Intanto è importante che giochiamo in casa. Il Franchi ci dà una spinta in più da tutta la stagione. Lo dimostrano i nostri punti. Dobbiamo prepararla bene come abbiamo sempre fatto e sbagliare il meno possibile".