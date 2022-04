ROMA-SALERNITANA: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo in panchina, Felix dal 1'. Squadra all'Olimpico, c'è Spinazzola (VIDEO)

LAROMA24.IT - In una cornice di oltre 60mila spettatori all'Olimpico la Roma, dopo il ko per mano del Bodø/Glimt in Conference League, ospita alle 18.00 in campionato la Salernitana. José Mourinho perde per squalifica Pellegrini, ma recupera Zaniolo e Veretout, che partono entrambi dalla panchina. In difesa, con Mancini uscito malconcio dalla sfida europea, il tecnico si affida a Kumbulla con Smalling ed Ibañez, sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy. Davanti Mkhitaryan alle spalle di Abraham e Felix.

Oggi si rivede in panchina Leonardo Spinazzola: per il giallorosso è la prima occasione di tornare tra i convocati dopo l'infortunio al tendine d'Achille subìto durante gli Europei.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham.

A disp.: Fuzato, Mancini, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Zalewski, Diawara, Bove, Veretout, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov.

All.: Mourinho.

SALERNITANA: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly L., Bohinen, Obi; Djuric, Ribery.

A disp.: Belec, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Kastanos, Schiavone, Zortea, Mikael, Verdi, Vergani.

All.: Nicola.

Arbitro: Volpi. Assistenti: Passeri - Costanzo. IV uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. AVAR: Capaldo.

PREPARTITA

17.00 - La Roma rende note le scelte di Mourinho:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSalernitana ?

16.55 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

*9 mesi dopo la rottura del tendine d'Achille, torna Spinazzola in panchina.

La Salernitana comunica l'11 titolare:

