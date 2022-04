INTER-ROMA: le probabili formazioni. Veretout a centrocampo, Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Abraham. Squadra a San Siro (VIDEO)

LAROMA24.IT - Prima della semifinale d'andata di Conference League in casa del Leicester, la trasferta di Milano: la Roma alle 18.00 è ospite a San Siro dell'Inter per continuare la corsa ad un posto in Europa. José Mourinho, oltre agli squalificati Fuzato e Zaniolo, deve fare anche a meno di Cristante, alle prese con un problema alla schiena. Confermato il terzetto difensivo, in mezzo al campo Veretout prende il posto di Cristante ed affianca Sergio Oliveira, mentre Pellegrini e Mkhitaryan supportano Abraham.

Inzaghi, invece, schiera in attacco Lautaro Martinez accanto al grande ex di giornata (insieme a Mourinho) Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

A disp.: Radu, Ranocchia, Dimarco, Gosens, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Caicedo, Correa.

All.: Inzaghi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Bove, Diawara, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Carbone - Bindoni. IV uomo: Manganiello. VAR: Irrati. AVAR: Zufferli.

PREPARTITA

16.50 - La Roma arriva a San Siro, come mostra il club giallorosso con un video su Twitter: