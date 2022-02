VIDEO - Mourinho: "Importante andare in Champions, ma vincere un trofeo è come un virus positivo"

In conferenza stampa José Mourinho ha parlato anche delle differenze tra l'accesso in Champions League e la vittoria di un trofeo. "Il modo più facile per vincere è avere i giocatori più bravi. Ovviamente credo nei metodi di allenamento e per questo sono allenatore. Se non ci credessi, farei il direttore sportivo, magari comprerei il 5% di un club e farei il presidente. Ma sono un allenatore nel corpo e nell'anima. Dividere il campo è più facile per lavorare e per controllare i lavori. Il lavoro settoriale lo faccio io ma penso che lo fanno tutti. Se vai su Instagram trovi il lavoro di tutti gli allenatori, tutti facciamo il copy-paste. Questa è la generazione del copy-paste".

"Champions o trofeo? È difficile da dire, ma finché sarà possibile proveremo a raggiungere entrambi questi obiettivi. In Conference League andiamo con tutto quello che abbiamo, e mentre la matematica dice che è possibile dobbiamo giocare per vincere le partite e vedere se è possibile arrivare quarti - ha detto -. Arrivare quarti sarebbe importante economicamente, per prestigio e perché giochi la competizione più importante del calcio mondiale, ma vincere una competizione è come un virus positivo. Cambia il tuo modo di essere, di pensare, di gestire le emozioni e di definire i tuoi progetti di vita. Vincere è una cosa assolutamente fondamentale, sarebbe molto importante per noi. Vediamo cosa succederà. L'obiettivo numero uno adesso è vincere col Genoa".