VIDEO - Mourinho: "Sul mercato uno-due prestiti. Conosco bene Maitland-Niles"

"Non mi sento a mio agio a parlarne perché nessuno mi ha detto che è ufficialmente un nostro giocatore - afferma José Mourinho commentando Maitland-Niles, esterno dell'Arsenal molto vicino alla Roma in prestito secco -. In questo momento non è un nostro giocatore. Sono felice di parlarne quando sarà ufficiale. È cresciuto nell'Arsenal quando ero al Chelsea e al Tottenham, lo conosco bene".

"Il profilo del nostro mercato è noto, non sarà simile a quello dell'Atalanta o della Fiorentina, per fare un esempio - aggiunge -. Dobbiamo cercare con uno o due giocatori in prestito di migliorare l'equilibrio della rosa. Per esempio Karsdorp ha giocato sempre e quando era squalificato contro l'Inter, noi non eravamo una squadra, eravamo squilibrati e persi. Lì a destra, quando giochiamo a 3, ne abbiamo veramente bisogno. Il direttore e la società stanno lavorando a questo livello per cercare un profilo di giocatore per il prestito e che il club di provenienza possa pensare che sia utile venire in prestito per avere possibilità di giocare. L'Arsenal ha Tomiyasu titolare, hanno poi 3-4 opzioni e noi abbiamo trovato questa opzione. Cerchiamo di farlo, vediamo. Se arriva un giocatore, si respira meglio. Poi vediamo, il mercato è ancora aperto per praticamente un mese. Se riusciamo a fare questo nella prima settimana di gennaio, c'è sempre la speranza di fare altro".