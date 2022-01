Udinese: depositato preannuncio di ricorso sulla regolarità del match contro l'Atalanta

Nonostante il 6-2 maturato alla Dacia Arena contro l'Atalanta, l'Udinese non si dà per vinta: come annunciato sui canali ufficiali del club è stato depositato in giornata un preannuncio di ricorso sulla regolarità del match contro la squadra di Gasperini. Alla base della protesta l'elevato numero di positività alla vigilia del match, che secondo la società friulana avrebbe dovuto inficiare il regolare svolgimento della partita:

"Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese-Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022".

(udinese.it)

