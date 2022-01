Serie A, Juventus-Napoli 1-1: Chiesa risponde a Mertens

Tra gare non disputate e l'intervento della Lega Serie A con il nuovo protocollo varato, si conclude con Juventus-Napoli la 20a giornata di campionato. All'Allianz Stadium il Napoli - in emergenza per le assenze per Covid-19 - passa in vantaggio con Mertens al 23', nella ripresa Chiesa ristabilisce la parità e fissa il punteggio finale sull'1-1. Rispettivamente 40 punti in classifica per gli azzurri e 35 per la Juve, a +3 sulla Roma. E domenica all'Olimpico i giallorossi affronteranno proprio la formazione di Allegri.